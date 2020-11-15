Многодетная мать сдала в приют 15-летнюю дочку, которая увела у нее мужа

Родственники считают, что мать виновата в ситуации и сдала дочь в реабилитационный центр. Фото: соцсети

Многодетная мать из Колыванского района Антонина Коликова* сдала 15-летнюю дочь Люду* в реабилитационный центр после того, как школьница увела у нее 28-летнего мужа. Как сообщили КП-Новосибирск в администрации Колыванского района, с 13 ноября дети находятся в Новосибирске.

— Женщина написала заявление с просьбой временно поместить детей в реабилитационный центр, младших отправить в Дом малютки. Всех пятерых детей забрали, — подтвердили КП-Новосибирск в районной администрации.

Служба опеки поставила условие — закончить ремонт до возвращения детей, то есть за два месяца.

— Матери нужна помощь в ремонте, в основном по отделочным работам. Какие-то стройматериалы даже куплены, есть новая мебель и бытовая техника. Мама просто обязана попросить помощи — сама она не справится, а соцзащита вряд ли будет клеить обои, — сообщила КП-Новосибирск сестра пострадавшей школьницы Альбина Коликова*.

Напомним, скандал произошел в селе Южино Новосибирской области в ноябре. Тогда 15-летняя девочка призналась опеке, что переспала с отчимом, пока мать лежала в больнице беременная.

*Имена героев публикации изменены.

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