Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирской области более 19,8 тысяч заболевших с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Увы, COVID-19 пока и не думает отступать, что подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 ноября 2020 года. Сейчас заболевшие есть в каждом районе региона.

— За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирсккой области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1752 пациента, — сообщил региональный оперштаб.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области

Всего с начала вспышки заболевания COVID-19 выявили у 19825 человек, в том числе у 1278 детей. Всего при этом излечились и были выписаны из больниц 16224 пациента, скончались 648 человек.

Напомним, с 16 ноября у школьников заканчиваются каникулы. В региональном правительстве рассказали, что 40% учеников останутся дома: они будут учиться дистанционно.

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