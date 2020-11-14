В жилмассиве «Плющихинский» открылся новый корпус детского сада №100

Так выглядит новый корпус детского сада. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для мам и пап, которые живут в жилмассиве «Плющихинский»: на ул. Виталия Потылицына, 9/2 сдали новый корпус детского сада № 100. Принимать малышей там начнут уже через неделю.

- Микрорайон активно развивается, и перспектива застройки здесь большая. Поэтому вопрос строительства садиков и школ крайне актуальный. Появление этого детсада, рассчитанного на 160 мест, позволит существенно продвинуть очередь и снизить остроту проблемы. Детский сад начнёт работать через неделю. Лицензия на осуществление деятельности есть, штаты в стадии укомлектования, заявления от родителей уже принимаются, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Мы не первый год участвуем в национальном проекте «Демография», благодаря чему поддерживаем высокий уровень строительства социальных объектов, в частности, детских садов. В этом году плановое задание – 10 новых садиков. Шесть из них на сегодняшний день сданы, на следующей неделе сдаём ещё два. И оставшиеся два детских сада будут введены до конца года.

Глава Новосибирска отметил, что по программе «Жилище» строится новое здание детского сада - проект курирует Правительство Новосибирской области. Если все работы будут выполнены в срок, город получит в этом году не 10, а 11 новых садиков.

Строительство нового четвёртого корпуса детского сада № 100 по адресу: ул. Виталия Потылицына, 9/2 обошлось в 223, 38 миллионов рублей. Там оборудованы ИЗО-студия и музыкальный зал, планируется открыть вокальную студию, а также библиотеку и картинную галерею. А еще там есть пищевой блок, музыкальный зал, прачечная, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, логопеда, кабинет познавательной активности.

- На следующий год пока запланировано строительство двух новых детских садов. Конечно, мы нуждаемся в большем количестве. На примере этого года видно, что мы можем строить больше. У нас есть строительные организации, а главное – площадки с зарезервированными местами под социальные объекты. Заявку мы подали и надеемся, что планы на будущий год будут скорректированы в сторону увеличения, – отметил мэр Анатолий Локоть.