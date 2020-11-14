«Всем подряд не делаем»: сибирячке с симптомами коронавируса отказались делать тест

Сибирячке с симптомами коронавируса отказались делать тест. Фото: архив КП

Сибирячка рассказала о том, что ее дочери симптомами коронавируса врачи отказались делать. Вместо тестов на COVID-19 им бесконечно меняли антибиотики, а чтобы дождаться врача, семье пришлось дозваниваться и бегать по разным инстанциям.

— Сначала у дочери начались головные боли, болела поясница, а через несколько дней пропало обоняние. Мы вызвали врача. Медик пришел к нам быстро, через два часа,- рассказала изданию «Сибкрай. ru»Татьяна. — Послушал, посмотрел горло и задумался, что же нам назначить. Мы уже сами начали пить противовирусные и обезболивающие, так как голова болела сильно. В итоге он нам сказал, что нужно добавить второе противовирусное и на этом поставил диагноз — ОРЗ. Тест ПЦР никто у нас не взял и не предложил даже, хотя у дочери не так давно заболела одногруппница, у нее был подтвержден ковид.

Чуть позже заболел глава семьи. У него сразу поднялась температура почти 39 градусов. Она держалась неделю и ничем не сбивалась. Рентгеновские снимки показали бронхит. Но и ему не сделали тест на коронавирус.

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