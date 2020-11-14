Андрей Травников рассказал, как Новосибирск готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею

Андрей Травников и Александр Крылов побывали на игре. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с председателем Совета директоров ХК «Авангард» Александром Крыловым: они обсудили подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой.

- Верные поклонники и у соперника нашей «Сибири» — омского «Авангарда», которые, к сожалению, сегодня остались без домашних игр. Участие Омска в молодежном Чемпионате в качестве принимающей вместе с Новосибирском международные соревнования стороны позволило ускорить строительство новой арены в Омске, - подчеркнул Андрей Травников. - У новосибирского дворца спорта уже ведется бетонирование монолитных вертикальных конструкций. Уже дошли до четвертого этажа из шести. Проводится заливка колонн, перекрытий, монтаж металлоконструкций тренировочной и многофункциональной арены, в ближайшее время планируется начать работы по монтажу ограждающих конструкций – остеклению. Дворец уже начал принимать видимые очертания, работы идут в графике. Мы постоянно обсуждаем и делимся с нашими партнерами ходом подготовки к Чемпионату, накопленным опытом. Мы сделаем всё, чтобы достойно организовать это масштабное мероприятие. К нам приедут тысячи болельщиков со всего мира, будущие звезды КХЛ и НХЛ.

Александр Крылов поддержал такой рабочий настрой:

- Посетил с рабочим визитом Омск, где мы провели рабочее совещание по статусу проекта новой Арены, которая строится в рамках концессионного соглашения между компанией «Газпром нефть» и правительством Омской области. Здорово, что сибирский регион получит две современнейшие хоккейные арены — в Новосибирске и Омске. Это должно дать еще больший толчок к развитию хоккея в регионах. Сибирь всегда славилась своими хоккеистами. Также рассказал Андрею Александровичу о нашей программе развития массового хоккея, ведь хоккей для Новосибирской области, так же как и для Омска, является, наверное, основным и самым популярным видом спорта. Договорились о тесном сотрудничестве и на уровне оргкомитета МЧМ, и на уровне клуба.

План мероприятий планируется утвердить на ближайшем заседании организационного комитета.