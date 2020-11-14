Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна перенесли из-за того, что толпа окружила здание суда

У здания суда собралась толпа. Фото: очевидец Василий Боткин

В субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде Томска должны были избрать меру пресечения мэру Ивану Кляйну. Заседание должно было начаться в 12.30 и пройти в закрытом режиме только с участниками процесса. Но его пришлось отложить: толпа окружила здание. Там собралось около ста человек.

На улице кроме многочисленных журналистов, собрались практически все сотрудники «Томского пива», местные депутаты и просто любопытные. У входа стеной выстроились сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.

Мэра Томска не привезут в суд пока толпа не разойдется. Фото: очевидец Василий Боткин

— На улице морозно, но людей это не остановило. Многие коммерческие организации с самого утра собирали народ через корпоративные чаты. Работников пивзавода видно сразу, у них куртки с надписями «Я за Ивана Кляйна», — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего. — Люди собирают какие-то подписи в поддержку мэра и пока уходить не планируют. Наоборот их становится только больше.

Известно, что в суд уже поступили документы на задержанного. Следствие ходатайствует об аресте градоначальника.

Источник в силовых структурах региона пояснил, что скорее всего заседание по мэру состоится только тогда, когда народ разойдется.

Напомним, 13 ноября Ивана Кляйна задержали в его кабинете во время утреннего совещания. Чиновника обвиняют в «Превышении должностных полномочий». Уголовное дело возбуждено СК на основании материалов регионального УФСБ. Дело связано с компанией «Томское пиво», где Кляйн является акционером.

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