Позвонили с незнакомого номера и сбросили: эксперты рассказали, что будет, если перезвонить

Новосибирцы получают один-два звонка с незнакомых номеров почти каждый день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многим новосибирца на телефон в день поступает один-два звонка с незнакомого номера. Он длится всего пару секунд и сбрасывается. Надо ли перезванивать таким абонентам и чем это может грозить, рассказали изданию «Ведомости».

— Если вы перезваниваете, с баланса на телефоне снимается от 50 до 150 рублей. Сумма вроде небольшая, но за 10 звонков в день может получиться уже 1,5 тысячи. Такой вот способ заработка, — комментирует декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ, доцент кафедры защиты информации Иван Рева.

Есть еще одна версия, которую приводят некоторые эксперты. Закон о рекламе запрещает рекламу товаров и услуг через прямые телефонные звонки, если человек не дал ранее на это согласие. Однако, если он позвонил сам, об этом ничего не говорится. Это лазейкой в законе и воспользовались. На том конце провода таким образом ищут возможность навязать вам свои предложения.

По данным «Лаборатории Касперского», Новосибирская область в 2020 году попала в топ рейтинга по росту числа телефонных спам-звонков.

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