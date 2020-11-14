Погода в Новосибирске на 14 ноября 2020 года: синоптики предупредили о гололеде

В Новосибирске будет небольшой дождь и гололед. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 14 октября 2020: синоптики прогнозируют небольшой снег и ветер. Также они предупредили о гололеде на дорогах. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Утро термометр покажет до — 7 градусов. Днем температура воздуха в Новосибирске составит -3 градуса. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы достигнут 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура составит -6 градусов. Также местами пройдет небольшой снег, а на дорогах будет гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будут порывы до 17 метров в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь, утром будет -5 градусов, днем — воздух прогреется до -3 градусов, а к вечеру похолодает до -4 градусов.

Напомним, накануне в столе Сибири выплата треть месячной нормы осадков. За несколько часов город погрузился в сугробы.

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