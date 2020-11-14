Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса за последние сутки скончались 4 человека. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1724 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 19639 человек, в том числе у 1267 детей, при этом выздоровели 16063 пациента, скончались 644 человека.

С 16 ноября у школьников заканчиваются каникулы. В региональном правительстве рассказали, что 40% учеников останутся дома: они будут учиться дистанционно.

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