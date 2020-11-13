«Они пищали, как будто плакали»: в Новосибирске живодеры засунули щенков в мешок и выбросили на помойку

Сибирячка пошла выбрасывать мусор и нашла в контейнере маленьких щенков. Фото: предоставлено героем публикации

Сибирячка пошла выбрасывать мусор и нашла в контейнере маленьких щенков. Кто-то засунул их в пакет из-под картошки, туго завязал и оставил умирать на морозе.

— Мы с дочкой вчера, 12 ноября, около одиннадцати вечера пошли выбрасывать мусор в контейнеры около нашего дома на улице Зорге 129. И вдруг я услышала из одного из баков писк. Заглянула туда и увидела большой мешок из-под картошки, он был туго завязан. Внутри оказалось шестеро маленьких щенков. Мы их сразу же отнесли домой, согрели. На вид им около недели от роду, три мальчика и три девочки. Видно, что раньше они жили дома, их, видимо, даже кормила мама-собака. Мы им на следующий день купили специальные бутылочки, смесь для щенков и начали пытаться их кормить. Но кушают они плохо. Возможно, из-за того, что сильно напуганы. Зато пищат постоянно, как будто плачут. Порой приходится им молоко из шприца давать, чтобы они хоть что-то съели, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Фетисова, нашедшая и приютившая щенков. — Я вообще не представляю, как мог кто-то с ними так поступить? Засунуть таких малышей в пакет, завязать. Бросить в мусорку, тем более в такой мороз. Явно от них просто хотели избавиться, в буквальном смысле.

Сейчас женщина ищет для малышей новых хозяев. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас сибирячка уже начинает подыскивать для малышей новых хозяев. Если вы готовы приютить кого-нибудь из этих щенков, можете связаться с Юлией по номеру телефона 8-952-944-38-06.

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