«Трижды не сдавал тест»: сибиряк заплатит 15 тысяч за то, что не проверился на коронавирус после возвращения из Армении

Новосибирец не сделал обязательный тест и успел трижды слетать на самолетах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путешественник из Новосибирска заплатит большой штраф за отказ от тестов по прилету из Армении. По данным районной прокуратуры, 52-летний путешественник был оштрафован по части 2 статьи КоАП РФ 6.3 «

Согласно материалам дела, мужчина прилетел из Еревана в Минеральные Воды, по прибытии в РФ должен был сдать тест на COVID-19 в течении трех дней. Однако тест он не сдал и вылетел в Москву, по прилету также не сдал тест. В столице он пересел на рейс до Новосибирска и 15 октября вернулся домой.

— Гражданин не признал вину, пояснил — ему не было выдано предписание. Однако полицейским объяснял, что получал предписание «Роспотребнадзора» еще в городе Минеральные воды. Суд назначил штраф в 15 тысяч рублей, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Дина Шворнева.

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