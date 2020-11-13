Матч «Сибирь» — «Авангард» 13 ноября 2020 года: болельщики негодуют

Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу томского хоккейного клуба. Фото: ХК "Сибирь"\https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь» — «Авангард» 13 ноября 2020 года завершился поражением для новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу томского хоккейного клуба.
— К сожалению, «Сибирь» проиграла «Авангарду», — сообщается в официальной группе Вконтакте «ХК «Сибирь». — Два периода на льду шла равная борьба, а в третьем периоде гости забросили четыре безответные шайбы в ворота нашей команды.
Следующий матч хоккейная «Сибирь» проведет 15 ноября с командой «Металлург» из Магниторска.
Тем временем, в комментариях под постом многие болельщики очень расстроены вторым подряд поражением любимой команды: в прошлый раз «Сибирь» проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:6.
— Как можно было пропустить столько шайб?
— Мы еще от игры с Минском не отошли, а тут такое…
— А я все еще надеюсь на то, что в последующих играх ребятам повезет, — пишут люди.
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