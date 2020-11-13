Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Сибирячка без маски начала вскрывать товар в магазине, чтобы ее рассчитали

За это суд оштрафовал ее на две тысячи рублей
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сибирячка пошла под суд за отказ надевать маску.

Сибирячка пошла под суд за отказ надевать маску.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском супермаркете на улице Петухова отказались обслуживать девушку без маски. Но настойчивая сибирячка решила так просто не сдаваться: покупательница начала вскрывать товар в магазине, чтобы ее рассчитали на кассе. Однако на продавцов такие меры не подействовали, и, после нескольких часов ожидания, девушка все-таки надела маску и оплатила все свои покупки. Но безнаказанной в итоге не осталась — из-за своего перформанса она пошла под суд.

— Отказавшись надевать маску, девушка нарушила действующее в регионе постановление губернатора. За это предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, — сообщили на сайте Кировского районного суда.

Сама сибирячка утверждала, что наказание по этой статье может нести только организация, а не гражданское лицо. Однако суд счел такие оправдания девушки надуманными, и назначил ей наказание в виде штрафа в 2000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru