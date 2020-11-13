Сибирячка без маски начала вскрывать товар в магазине, чтобы ее рассчитали

Сибирячка пошла под суд за отказ надевать маску. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском супермаркете на улице Петухова отказались обслуживать девушку без маски. Но настойчивая сибирячка решила так просто не сдаваться: покупательница начала вскрывать товар в магазине, чтобы ее рассчитали на кассе. Однако на продавцов такие меры не подействовали, и, после нескольких часов ожидания, девушка все-таки надела маску и оплатила все свои покупки. Но безнаказанной в итоге не осталась — из-за своего перформанса она пошла под суд.

— Отказавшись надевать маску, девушка нарушила действующее в регионе постановление губернатора. За это предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, — сообщили на сайте Кировского районного суда.

Сама сибирячка утверждала, что наказание по этой статье может нести только организация, а не гражданское лицо. Однако суд счел такие оправдания девушки надуманными, и назначил ей наказание в виде штрафа в 2000 рублей.

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