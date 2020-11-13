Новосибирцы смогут записываться на прием к врачу на сайтах поликлиник

Новосибирцы смогут записываться на прием к врачу через сайты поликлиник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы смогут записываться на прием к врачу через сайты поликлиник. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, это должно помочь решить проблему тех людей, кто не может дозвониться в регистратуру.

— Мы внедряем возможность для пациентов записаться на прием к врачу в поликлинику через сайт медучреждения. Этой услугой может воспользоваться любой человек, сделать это очень просто. Вся информация появляется у регистратора, и он дает пациенту обратную связь. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для того, чтобы все пациенты смогли получить необходимую им медицинскую помощь, — рассказал на брифинге 12 ноября Константин Хальзов.

Напомним, согласно последнему сообщению областного опершатаба на утро 13 ноября, в регионе зарегистрировано 19 639 случаев COVID-19, 184 из них — за последние сутки. С выздоровлением было выписано 16 063 пациента, 128 из них — за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека.

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