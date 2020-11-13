В авиакомпании рассказали, что было на борту самолета, аварийно севшего в Новосибирске

В авиакомпании объяснили, что было на борту грузового самолета Ан-124. Фото: "АСТ-54"

В авиакомпании объяснили, что было на борту грузового самолета Ан-124, аварийно севшего в Новосибирске, и куда он летел. Напомним, инцидент случился днем 12 ноября в аэропорту «Толмачево». При приземлении самолет выкатился за пределы полосы. На борту находилось 14 членов экипажа, к счастью, никто из них не пострадал.

— После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. Сейчас мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации, — отметил Игорь Аксенов, гендиректор авиакомпании «Волга-Днепр».

Выяснилось, что самолет летел чартерным рейсом из Сеула в Вену с технической остановкой в Новосибирске. Он должен был доставить в Южную Корею 84 тонны груза автозапчастей. В «Толмачево» прибыла бригада поддержки авиакомпании, чтобы помочь с устранением последствий.

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