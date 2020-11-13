Без доверия не может быть развития

Андрей Шимкив. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Научно-экспертный совет, проведенный Валентиной Матвиенко сегодня, 13 ноября, рассмотрел тему «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства». В режиме видеоконференцсвязи выступали общественные и политические деятели, главы регионов и городов – единственным представителем законодательной ветви власти стал Председатель Заксобрания Новосибирской области.

Андрей Шимкив предложил конкретные инструменты, как повысить уровень веры граждан в свои силы, а значит, их гражданскую активность и степень доверия к власти, когда она выполняет свои обещания. Он подчеркнул: задача поддержки и продвижения идей и проектов, выдвинутых непосредственно людьми, на местах, что называется, от земли – это исключительно грамотная и своевременная задача. И привел примеры, как практика этих малых, казалось бы, дел сказывается на реализации, к примеру, Стратегии социально-экономического развития региона, а значит, и на качестве жизни, и на уровне доверия граждан к органам власти.

«Народный бюджет» – проект, поддержанный Президентом страны Владимиром Путиным, важен, чтобы предоставить жителям конкретных территорий возможность определить, куда в первую очередь должны быть направлены бюджетные средства. Новосибирская область инициативным бюджетированием занимается с 2017 года. За три года в регионе реализовано 343 инициативных проекта, выдвинутых жителями городских и сельских поселений. Количество участников конкурсного отбора проектов растет кратно: 83 процента роста в этом году в сравнении с 2018 годом! Общий объем средств, направленных на реализацию инициативных проектов за три года, – 341 млн рублей, 27 млн из них – это деньги самих граждан и иные внебюджетные источники.

Эти проекты были реализованы в непосредственных интересах 677 тысяч человек. Это четверть населения Новосибирской области! В 2020 году в конкурсном отборе проектов приняли участие 223 муниципальных образования Новосибирской области. Прогнозируемая общая стоимость проектов составит 196 млн рублей, в том числе из областного бюджета 133 млн рублей, 38 млн рублей – доля финансирования из средств местных бюджетов, средства населения составят порядка 15 млн рублей, 608 тыс. рублей – внебюджетные источники. Поручение президента страны, закрепленное законом, – довести за три года долю распределения местных бюджетов с участием населения до пяти процентов.

- Мы все понимаем, что стоит за качественными изменениями, которые следуют за этой цифрой, – сказал Андрей Шимкив. – Это иное качество жизни. Иное настроение. Самоуважение. Доверие. Эти категории сложно измерить цифрами. Хотя, если попробовать провести параллели с только что завершившейся у нас в области большой избирательной кампанией, мы увидим, что на выборах и в сельские советы, и в районные советы, и в Законодательное Собрание люди в большинстве своем голосовали именно по этому критерию». Пройти такую «народную проверку» депутатам всех уровней помог общественный институт, который в регионе закреплен Законом о наказах. Собственно, этот общественный институт так и называется – наказы избирателей. Закон работает с 2002 года и был принят в Новосибирской области одним из первых в стране. Но только пять лет назад депутаты определили и закрепили в нем порядок участия жителей в формировании программы наказов. За пять лет работы Закона исполнены 3182 наказа на сумму 42 миллиарда рублей. Депутатам седьмого созыва уже поступило более 20 тысяч наказов.