В Новосибирске «Лада» выехала на встречку и столкнулась с двумя иномарками: пострадал ребенок

В Новосибирске столкнулись две иномарки и «Лада». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись две иномарки и «Лада». В ДТП пострадал подросток, его отправили в больницу.

— Около двух часов дня в Калининском районе 68-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Бардина в сторону улицы Танковая. Около дома №8 на улице Богдана Хмельницкого он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого был 51-летний мужчина. После этого «Приора» въехала в припаркованную неподалеку «Мазду», — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал 13-летний мальчик, ехавший в автомобиле «Киа Рио». Он сидел на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка с различными травмами доставили в больницу. На месте аварии работали сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru