Пьяные и агрессивные

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

За минувшие двое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в городе Новосибирске пресекли ряд различных правонарушений. По-прежнему самым распространенным из них является противоправное поведение лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Так, 11 ноября в 20.03 в магазине на улице Немировича-Данченко пьяный мужчина мешал работать продавцам. Они нажали тревожную кнопку и вызвали группу быстрого реагирования, бойцы которой вывели пьяного нарушителя спокойствия из магазина.

В тот же день инцидент с участием сильно пьяного гражданина произошел в 4.13 в сауне на улице Беловежской. После окончания времени отдыха мужчина категорически отказался покидать баню, и администратору пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Когда через 5 минут бойцы прибыли на место происшествия, дебошир попытался вступить с ними врукопашную. «Гвардейцы» были вынуждены применить к нарушителю специальное средство - наручники, после чего передали задержанного в полицию.