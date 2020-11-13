Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки АН-124 в «Толмачево»

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета в аэропорту «Толмачево». Фото: "АСТ-54"

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета в аэропорту «Толмачево». Напомним, около 12 часов дня из Новосибирска в Вену вылетел грузовой самолет АН-124, однако спустя буквально 10 минут борт совершил аварийную посадку, выехав за пределы взлетной полосы.

— По факту аварийной посадки грузового самолета АН-124 авиакомпании, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — пояснили в Западно-Сибирском следственном управлении СУ СК РФ.

На борту севшего самолета находилось 14 членов экипажа, в результате случившегося никто не пострадал. У воздушного судна оказался поврежден фюзеляж и двигатель. Сейчас специалисты еще работают на месте происшествия: осматривают самолет, опрашивают свидетелей и членов экипажа.

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