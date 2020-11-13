В «Толмачево» прокомментировали новость о том, что в двигатель самолета, выкатившегося за взлетную полосу, попала птица

Появились фото с места аварийной посадки самолета АН-124 в «Толмачево». Фото: "АСТ-54"

Появились фото с места аварийной посадки самолета АН-124 в «Толмачево». На некоторых из них было видно, что в поврежденный двигатель самолета попала птица. Однако в аэропорту данную версию опровергли.

— У самолета АН-124 другой тип двигателя, на опубликованных в соцсетях фото был изображен не он, - пояснили КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево».

При аварийной посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: "АСТ-54"

Ранее в аэропорту КП-Новосибирск пояснили, что севший самолет был грузовым, пассажиров на нем не было. При аварийной посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа. Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас воздушное судно осматривают специалисты. На месте работают также следователи, они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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