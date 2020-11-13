Очевидцы сняли аварийное снижение АН-124. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 13 ноября, в новосибирском «Толмачево» произошло ЧП. Там аварийную посадку совершил грузовой АН-124. Появилось видео, как АН-124 заходил на аварийную посадку прямо над дорогой в Новосибирске. Борт садился на высокой скорости и выкатился за пределы взлетной полосы.

По официальной информации на его борту было 14 человек. Они не пострадали. По словам очевидцев, при взлете послышался хлопок, вниз полетели запчасти, а потом пошел дым из двигателя.

Аэропорт «Толмачево» сейчас закрыт. Там устраняют последствия аварийной посадки. Самолеты, направляющиеся в новосибирский аэропорт, приземлились в Барнауле.

Причину ЧП установит следствие.

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