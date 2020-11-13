«А ты надел подштанники?»: сибиряк утащил из торгового центра 6 брюк

Мужчина вынес одежду незаметно от продавцов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

21-летний мужчина украл из магазина одежды в крупном торговом центре Новосибирска брюки почти на 3 тысячи рублей. Он зашел туда как покупатель и унес одежду так, что сотрудники магазина этого сначала не заметили. Позже, обнаружив пропажу, они обратились в полицию.

— 9 октября 2020 в 18:00 преступник, зайдя в магазин одежды на улице Ватутина, тайно похитил 6 брюк на сумму 2743 рубля. В совершении преступления подозревается 21-летний мужчина, проживающий в Барнауле, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. Проводится расследование.

Напомним, ранее стало известно, что у 48-летней жительницы села Криводановка из квартиры унесли пылесос. При этом вор наследил на подоконнике и полу. Его разыскивает полиция.

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