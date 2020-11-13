Погода на выходные 14 и 15 ноября 2020 года в Новосибирске: что обещают синоптики

Синоптики ждут похолодание и прекращение снегопадов Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода на выходные 14 и 15 ноября 2020 года в Новосибирске будет почти зимней: по крайней мере, так обещают синоптики.

— С приходом северо-западного циклона среднесуточная температура понизилась до - 8 градусов и мы прогнозируем дальнейшее похолодание, — сообщила КП-Новосибирск начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

В субботу, 14 ноября днем в Новосибирске -3...-5 градусов, ночью -6...-8 градусов. Облачно, без осадков. Ветер Южный, 4-9 м\с.

В Новосибирской области днем -2...-7 градусов, ночью -5...-10 градусов. Облачно, без осадков. Ветер Ветер Южный, 4-9 м\с, в порывах до 14 м\с.

В воскресенье, 15 ноября днем в Новосибирске -4...-6 градусов, ночью -7...-9 градусов. Облачно, без осадков.Ветер Юго-Восточный, 3-8 м\с.

В Новосибирской области днем -3...-8 градусов, ночью -8...-10 градусов, местами до -15 градусов. Облачно, в отдельных районах небольшой снег. Ветер Северный, 3-8 м\с.

«Яндекс.Погода» сообщает:

В субботу, 14 ноября днем -2...-4 градуса, ночью -5...-6 градусов. Облачно, вечером небольшой снег.

В воскресенье, 15 ноября днем -3...-4 градуса, ночью -7...-8 градусов. Облачно, вечером небольшой снег.

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