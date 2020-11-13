«Смотрю, от самолета вниз запчасти летят»: очевидцы рассказали об аварийной посадке АН-124 в Новосибирске

В Новосибирске аварийно сел грузовой самолет.Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 13 ноября, в новосибирском «Толмачево» произошло ЧП. Там аварийную посадку совершил грузовой АН-124. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что произошло.

— Я работаю недалеко от аэропорта на складе. Я видел момент взлета. Мне сразу показалось странным, что борт очень медленно поднимался. Когда он немного отдалился, послышался сильный хлопок: от левого двигателя полетели запчасти и он в это время задымился. Еще немного пролетев вперед, он пошел на разворот, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Другой очевидец увидел момент, когда самолет шел на снижение.

— Я увидел, как он заходил на посадку, борт сильно накренился, обычно самолеты ровно садятся, а он резко с разворота, потом вроде выровнялся, потом смотрю у него очень большая скорость, думаю ничего себе посадочка, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Напомним, самолет АН-124 при посадке выкатился за пределы взлетной полосы. Сообщают о том, что сейчас аэропорт закрыт. Все самолеты направляют в Барнаул.

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