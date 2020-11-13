«Шел 8 часов и не прекращался»: из Новосибирска за ночь вывезли больше 700 тонн снега

Улицы засыпали тысячами тонн противогололедной смеси. Фото: Влад КОМЯКОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, как дорожные службы боролись со снегом, выпавшим накануне ночью. Как отметили в департаменте управления автомобильных дорог мэрии, за это время с улиц города вывезли 737 тонн снега.

— Снегопад был интенсивный, длился около 7-8 часов. У нас подготовлено 488 единиц снегоуборочной техники, но в среднем в смену выходят 120 единиц. Работу осложняет то, что много сотрудников дорожных служб находятся на больничном. Однако мы следим за прогнозом погоды и быстро реагируем на ситуацию, — сообщил начальник управления мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк.

Начальник управления также отметил, что к работе зимой пока готово около 80 % снегоуборочных машин. В ближайшие дни переоборудуют остальную технику. Также заготовлено 105 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе реагента «Бионорд». Сейчас на обработку улиц использовано 135,8 тонн «Бионорда» и 1417,11 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород.

Напомним, ранее мы сообщали, что за прошедшую ночь в Новосибирске выпала треть месячной нормы снега.

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