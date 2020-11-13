Андрей Травников представил новосибирский опыт развития инновационной инфраструктуры на форуме АСИ

Губернатор на крупном форуме представил опыт Новосибирской области по инновационному развитию региона. Фото: пресс-служба правительства НСО

Губернатор Андрей Травников в рамках онлайн-сессии «Клуб Губернаторов: драйверы технологического развития в регионах» на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября представил опыт Новосибирской области по инновационному развитию региона.

В обсуждении также участвовали губернаторы Новгородской, Томской, Самарской, Челябинской, Рязанской, Калужской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и глава Республики Саха (Якутия). Ключевой темой сессии стало обсуждение реализация программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

— Мы все стараемся оперативно реагировать на запрос наших предприятий, — подчеркнул Андрей Травников. — Сегодня серьезные, даже фундаментальные, исследования перестали быть прерогативой исключительно исследовательских институтов, институтов и университетов. Многие компании — как крупные, так и небольшие — занимаются самостоятельными исследованиями и даже формируют мощные подразделения. Сформировался спрос на специалистов-исследователей для индустрии, для бизнеса, в первую очередь, высокотехнологичного. И мы ориентируем наши вузы на покрытие этой потребности. Лучший способ подготовки таких специалистов — через решение конкретных исследовательских задач, — отметил Андрей Травников.

Важной потребностью инновационного бизнеса является технологическая инфраструктура. В настоящее время технологические предприятия Новосибирского Академпарка обслуживают не только резидентов, но и самый широкий круг производственных предприятий региона и всей России. Причем многие из них являются технологическими лидерами.

— Есть запрос на площади, на центры коллективного пользования, на исследовательские лаборатории или станочное оборудование для изготовления прототипов. А также спрос на внутрирегиональную, а иногда и межрегиональную кооперацию. В Новосибирской области мы развиваем все элементы инфраструктуры. Кейсом успеха можно назвать наш Академпарк, — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников отметил, что Академпарк приносит более 30 миллиардов выручки каждый год, почти полтора миллиарда налогов в региональный бюджет.

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