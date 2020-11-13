В Новосибирске коронавирусом заболели еще 184 человека за сутки

В сумме за все время пандемии в Новосибирской области выздоровели больше 16 тысяч человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 13 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 184 человека, из них — 5 детей. Выздоровели за сутки еще 128 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 19 639 человек, из них — 1 267 детей. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались 644 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 51 пациент.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 62 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 3 782 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 724 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 811 239 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 867 жителей области, для 59 667 человек меднаблюдение окончено.

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