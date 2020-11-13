В Новосибирске от коронавируса скончались 4 человека за сутки: что о них известно

В Новосибирске 4 пациента умерли от коронавируса. Фото: архив КП

В пятницу, 13 ноября, стало известно о том, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина в возрасте 84 года, две женщины в возрасте 74 года и женщина в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 174 человека, их них сами не могут дышать 51 пациент. Они подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус обнаружили у 184 человек, выздоровели 128 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 19639 человек, в том числе у 1267 детей. Выздоровели 16 063 пациента.

Напомним, в регионе до конца года объявлен режим повышенной готовности. На следующей неделе планирую ограничить работу фудкортов и кинотеатров в торговых центрах. С 16 ноября ученики выходят с каникул, 40% школьников будут учиться на удаленке.

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