Дистанционное обучение в школах Новосибирска с 16 ноября 2020 года: что ждет учеников и их родителей

В региональном правительстве разъяснили, как будет проходить обучение на удаленке. Фото: архив КП

В региональном правительстве разъяснили, каким будет дистанционное обучение в школах Новосибирска с 16 ноября 2020 года. На удаленке будут учиться 40% школьников.

Как рассказали в министерстве образования, учебный процесс будет выстроен с учетом особенностей той или иной школы. Там, где есть свои учебные платформы, будут заниматься на них, где таковых нет, могут воспользоваться электронными образовательными платформами компаний, которые такие услуги предоставляют, например, «Учи. Ру», «Я класс», «Оксфорд» и так далее. Учителей в этом плане ограничивать не будут.

На сайте школы должна быть опубликована информация о том, кто отвечает за дистанционное образование в школе, кому можно задать вопросы. Расписание онлайн-уроков и консультаций составляется на каждый класс и размещается на сайте школы, либо учителя проговаривают его устно родителям и детям. Напомним, каникулы у новосибирских школьников заканчиваются 15 ноября.

— Все беспокоятся по поводу того, что дети будут много времени проводить за экранами компьютеров. Посмотрим правде в глаза: все мы прекрасно знаем, сколько дети проводят времени в гаджетах за играми и общением. Сейчас мы должны стать нашим детям партнерами и наставниками, суметь переориентировать их интересы в досуге в сторону активного отдыха, чтения книг, рисования картин, совместно времяпрепровождения. А то время, которое ребенок проводил за компьютером, посвятить обучению. Это временный этап. Мы понимаем что вы работаете. Зато за этот период у ребенка сформируются навыки использования гаджетов с пользой, с целью образования, — подчеркнула представитель Регионального центра медицинской профилактики Ольга Королева.

Добавим, что для дистанционного обучения также важна хорошая связь, в том числе быстрый интернет.

— С весны мы активно строим новые базовые станции и линии связи преимущественно в районных центрах и небольших поселках Новосибирской области, где мобильная сеть часто выступает единственным основным способом доступа в интернет, - рассказала директор Сибирского филиала «МегаФона» Галия Сайфутдинова. - В этом году связь «МегаФона» появилась более чем в 20 новых поселках области, и еще в 15 райцентрах наши специалисты существенно расширили емкость и территорию покрытия. Эти улучшения позволят пропустить возросший объем мобильного трафика от видеоконференций и различных образовательных сервисов, которые будут использовать учащиеся 6-10 классов новосибирских школ на дистанционном формате обучения.

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