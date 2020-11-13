В МВД рассказали, из-за чего сибиряка ударили ножом в горло на глазах у детей

Сибиряка забрали в больницу на скорой. Фото: предоставлено героем публикации.

В пресс-службе МВД рассказали, из-за чего сибиряка ударили ножом в горло на глазах у маленьких детей.

— 7 сентября трое людей, уже ранее знакомые между собой выпивали. Между ними произошел конфликт и один из мужчин нанес телесные повреждения хозяйки квартиры и ее мужу. Испугавшись, он выбежал на улицу и сидел там пока не приехала скорая помощь и полиция, -рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Так же в пресс-службе пояснили, что уголовное дело не возбуждают из-за отсутствия судебно-медицинской экспертизы. Хотя пострадавшему была выдано на нее направление.

— В настоящее время материалы проверки по факту противоправных действий гражданина направлены в Следственный отдел по г. Обь СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения, — отметили в МВД.

Напомним, что сибирячка обвинила полицейских в бездействии. Якобы трое неизвестных ворвались в ее квартиру и ударили супруга ножом в горло на глазах у детей. По ее словам, правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело по непонятным для нее причинам.

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