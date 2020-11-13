Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Умные вещи

«Ростелеком» в Сибири готов оцифровать бизнес любого масштаба

«Ростелеком» поможет сибирским предпринимателям повысить конкурентоспособность своих компаний, наладить взаимодействие с клиентами, снизить издержки и повысить производительность
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для этого цифровой оператор разработал комплексные решения для развития бизнеса, исходя из потребностей и масштаба каждого конкретного предприятия.

«Ростелеком» предлагает компаниям подключить такие услуги как «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны» или «Wi-Fi для бизнеса», начать работать с модулем видеоналитики, воспользоваться виртуальным Центром обработки данных (ЦОД) и настроить защиту от DDoS-атак.

- Цифровая трансформация бизнеса - это необходимое условие для движения вперед. Время ставит предпринимателям такие жесткие условия, что, только приняв их и взяв курс на обновление, можно успешно развиваться, - сказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком». - И как раз инфраструктура «Ростелекома» поможет заложить основу этой трансформации благодаря комплексному внедрению технологичных решений».

Цифровой оператор предлагает установку и настройку сервисов под ключ, при этом оптимальный пакет сервисов можно подобрать индивидуально. Например, начать с услуг для стабильной связи и подключить «Виртуальную АТС» для организации телефонии через интернет, номер 8-800, мобильную связь и М2М-контроль для удаленного управления сим-картами в различных устройствах.

Отдельно можно настроить сервисы, которые отвечают за безопасный доступ к ресурсам компаний. Это, в частности, касается организации защищенного удаленного доступа, а также услуги «Виртуальный ЦОД» для размещения больших объемов данных, приложений и веб-сайтов на базе облачной инфраструктуры «Ростелекома».

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.