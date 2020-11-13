«Ростелеком» в Сибири готов оцифровать бизнес любого масштаба

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для этого цифровой оператор разработал комплексные решения для развития бизнеса, исходя из потребностей и масштаба каждого конкретного предприятия.

«Ростелеком» предлагает компаниям подключить такие услуги как «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны» или «Wi-Fi для бизнеса», начать работать с модулем видеоналитики, воспользоваться виртуальным Центром обработки данных (ЦОД) и настроить защиту от DDoS-атак.

- Цифровая трансформация бизнеса - это необходимое условие для движения вперед. Время ставит предпринимателям такие жесткие условия, что, только приняв их и взяв курс на обновление, можно успешно развиваться, - сказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком». - И как раз инфраструктура «Ростелекома» поможет заложить основу этой трансформации благодаря комплексному внедрению технологичных решений».

Цифровой оператор предлагает установку и настройку сервисов под ключ, при этом оптимальный пакет сервисов можно подобрать индивидуально. Например, начать с услуг для стабильной связи и подключить «Виртуальную АТС» для организации телефонии через интернет, номер 8-800, мобильную связь и М2М-контроль для удаленного управления сим-картами в различных устройствах.

Отдельно можно настроить сервисы, которые отвечают за безопасный доступ к ресурсам компаний. Это, в частности, касается организации защищенного удаленного доступа, а также услуги «Виртуальный ЦОД» для размещения больших объемов данных, приложений и веб-сайтов на базе облачной инфраструктуры «Ростелекома».

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.