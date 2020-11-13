«Все было в дыму»: 92-летняя сибирячка едва не сгорела заживо, забыв выключить духовку с едой

Еда в духовке превратилась в угли от сильного нагрева. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске на улице Татьяны Снежиной 92-летняя пенсионерка едва не погибла, пока готовила в духовке еду. Она не выключила плиту, и противень задымился. Ей на помощь вовремя подоспел сын: он пришел навестить маму, а она не открыла. С квартиры доносился запах гари. Мужчина вызвал спасателей МАСС.

— Звонок поступил 12 ноября в 14:01. Прибыв на место, спасатели впустили мужчину в квартиру. Из кухни шел дым и запах гари. Спасатели открыли окно на кухне и отключили электроплиту. От сильного жара и температуры еда превратилась в раскаленные угли, плита поплавилась и почернела. Спасатели поставили сковороду с остатками еды в раковину под холодную воду, — сообщили спасатели МАСС.

Женщине вызвали врачей. Спасатели МАСС предупредили, что пожилых людей нельзя оставлять в квартире одних.

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