В Новосибирске скончался 42-летний полицейский, заболевший коронавирусом

Умершему полицейскому было 42 года. Фото: соцсети.

В Новосибирске скончался 42-летний инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что у мужчины обнаружили коронавирус.

— Сотрудник полиции скончался 11 ноября в Городской клинической больнице № 1. Был госпитализирован 29 октября с признаками на COVID 19, 31 октября получен положительный тест на COVID 19. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончались 5 учителей за весь период пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять учителей умерли от коронавируса в Новосибирской области

Столько педагогов скончалось в регионе с весны, когда началась пандемия (подробнее)