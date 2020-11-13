В Новосибирске скончался 42-летний полицейский, заболевший коронавирусом

Умершему полицейскому было 42 года. Фото: соцсети.
В Новосибирске скончался 42-летний инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что у мужчины обнаружили коронавирус.
— Сотрудник полиции скончался 11 ноября в Городской клинической больнице № 1. Был госпитализирован 29 октября с признаками на COVID 19, 31 октября получен положительный тест на COVID 19. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончались 5 учителей за весь период пандемии.
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