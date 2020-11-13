Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса за сутки умерли 7 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1712 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 19455 человек, в том числе у 1262 детей, при этом выздоровели 15935 пациентов, скончались 640 человека.

В Новосибирске до конца года объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В регионе со следующей недели планирую ввести ограничения в работе торговых центров. Там на 14 дней закроют фудкорты и кинотеатры.

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