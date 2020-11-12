Красотка из Новосибирска бросила жениха и пошла на «Дом-2»: она заставила парней обнажиться и носить ее на руках

Блогер Виктория Фомина из Новосибирска стала участницей телепроекта «Дом2».

Блогер Виктория Фомина из Новосибирска стала участницей телепроекта «Дом2». При этом девушка уверяет, что пришла она туда не за подписками и действительно хочет попробовать построить отношения.

— Уже пять лет я занимаюсь блогингом и на эту часть своей жизни я пожаловаться не могу. А вот на личную придется. Каждый раз, когда я встречаю парня, который мне нравится, и пытаюсь его как-то добиваться, когда все же завоевываю его интерес теряю свой к нему. Последние мои отношения привели к тому, что я просто сбежала из Москвы. Не так давно я жила в блогерском доме у Давы, где снимала видео в социальные сети, но посчитала, что этот хаус мне не подходит. Я решила перейти в хаус к Ольге Бузовой, — рассказала сибирячка в своей видеопрезентации. На проекте я хочу понять: дело все-таки во мне или я просто выбирала не тех мужчин?

Уже на лобном месте Виктория призналась Ольге Бузовой, что уже давно смотрит телепроект, и пришла сюда не ради подписок она действительно хочет попробовать построить свою любовь. Однако девушка не отрицала, что была бы не против стать узнаваемой и популярной.

Судя по всему, девушка приглянулась не только обоим парням, к которым приехала: Джордану Хешаму и Сергею Захарьяш, но и всему коллективу телепроекта. Поэтому, по итогом голосования сибирячку оставили на проекте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru