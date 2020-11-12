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Общество

Губернатор рассказал, как Новосибирская область будет привлекать инвесторов

Об этом говорили на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Губернатор Андрей Травников выступил на форуме. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников выступил на форуме. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поучаствовал в экспертной сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» форума «Сильные идеи для нового времени». Проводит его Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» в дистанционном формате. Важный вопрос, который обсуждали на сессии, - это поддержка инвесторов и эффективность инвестиционного налогового вычета.

В Новосибирской области этот механизм работает с прошлого года. В чем его плюс? Объясняем: налогоплательщикам, занятым в обрабатывающем производстве, за счет льготы по налогу на прибыль организаций такая схема окупить вложения (за счет региональной части налога может быть списано до 90% затрат на приобретение и модернизацию (реконструкцию) основных средств). Размер ставки налога на прибыль организаций для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%. Если вычет оказывается больше налога, неиспользованную сумму региональной льготы можно использовать в течение пяти лет. В 2019 году, когда только ввели инвестиционный налоговый вычет, им воспользовались девять организаций на общую сумму почти 300 млн рублей. А только за I полугодие 2020 года — уже 11 организаций на общую сумму около 200 млн рублей. - Конечно же налоговые преференции стимулируют общую инвестиционную деятельность. Но не надо переоценивать эффект налоговых льгот на принятие конкретного инвестиционного решения. Как показывает опыт: при принятии инвестиционных решений бизнесменом это учитывается. Но налоговые льготы — это приятная опция, а не самый главный критерий, - подчеркнул губернатор Андрей Травников. - В основном — спрос на инфраструктуру. Налоговыми льготами мы поддерживаем и оживляем общую инвестиционную активность, особенно в непростой экономический период. Но если хотим инициировать конкретные, в том числе крупные проекты, нужно вкладываться в инфраструктуру, — заявил Губернатор. И тут самая капиталоемкая задача, которая стоит перед большинством территорий, - обеспечение инвестпроектов необходимой инженерной дорожно-транспортной инфраструктурой. Эти вопросы предстоит сообща решать в области.