"Ей нужно принимать лекарства": в Новосибирске ищут 71-летнюю пенсионерку в норковой шапке

Пенсионерке необходимо регулярно принимать лекарства. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске ищут 71-летнюю Светлану Никифоровну Свинцову (Пяткову). Пенсионерка жила одна, однако родственники регулярно навещали. В один момент женщина перестала выходить на связь, дома ее тоже не оказалось. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 10 ноября.

— Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, светлые волосы до плеч, светло-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт». — Предположительно, на момент своего исчезновения женщина была одета в песочно-желтую куртку, черные брюки, черные короткие сапоги и коричневую норковую шапку. С собой у нее была лакированная черная сумочка.

Как пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде, пенсионерке необходимо регулярно принимать лекарства. Она пропала в Дзержинском районе.

Если вы знаете, где сейчас может быть Светлана Никифоровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по номеру 112.

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