Погода в Новосибирске на 13 ноября 2020 года: обещают похолодание и гололед

С 13 ноября днем установится минусовая температура. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 13 ноября 2020 года: синоптики прогнозируют похолодание, гололед и усиление ветра. Днем установится минусовая температура.

— Температура воздуха ночью составит -4 — -6, днем — -1 — -3 градуса. Ожидается облачность с прояснениями, ночью и днем местами небольшой снег. Подует юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -4 — +1, ночью — -4 — -6 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью местами снег, местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура днем и вечером будет около -3 — -4 градусов.

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