«Было жутко»: в Новосибирске из-за сильного ветра волной накрыло машину

Волна с Обского моря, которая поднялась из-за сильно ветра, захлестнула проезжую часть. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске волна с Обского моря, которая поднялась из-за сильно ветра, захлестнула проезжую часть. Произошедшее попало на запись видеорегистратора одного из автомобилистов, позже ролик оказался в сети.

— Вчера на плотине ГЭС при движении в сторону Шлюза читателя накрыло волной, которую сильным ветром выдуло с Обского водохранилища, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — К счастью, обошлось без пострадавших, однако было жутковато.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о последствиях урагана, поднявшегося в городе в ночь с 11 на 12 ноября. Сильный ветер повалил светофоры, оборвал провода, и готов был сорвать ставни с окон жилых домов.

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