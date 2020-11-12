В Новосибирске на бок перевернулся минивэн: на месте работает скорая и пожарные

В Новосибирске на проезжей части перевернулся минивэн. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Новосибирске на проезжей части перевернулся минивэн. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.
— В Ленинском районе у остановки «Сад им. Кирова» на левый борт лег минивэн. На месте работают полицейские, пожарные и скорая. В Госавтоинспекции сообщают, что в аварии никто не пострадал, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом некоторые сибиряки предположили, что причиной произошедшего мог стать открытый колодец на дороге:
— Возле «Сада Кирова» открытый колодец, там любой мог так лечь на бок.
— Зима еще не пришла, а ДТП уже так много стало.
— Хорошо хоть, что в этой машине никто не пострадал, — пишут люди.
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