В Новосибирске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет

На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Женщина попала в больницу.

— Сегодня, около двух часов дня, на пересечении улиц Красина и Гоголя, 27-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Laurel сбила 78-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшая пенсионерка после ДТП была доставлена в больницу для дальнейшего обследования с предварительным диагнозом перелом таза. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru