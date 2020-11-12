«Обещал устроить на склад»: под Новосибирском мужчина ограбил безработную знакомую

Мужчина ограбил новую знакомую возле поселка Клубничный. Фото: стоп-кадр.

31-летний сибиряк ограбил 33-летнюю жительницу Карелии, которая приехала в Новосибирск устраиваться на работу. Сам он тоже прибыл в город в поисках работы, с женщиной познакомился в центре занятости и внезапно предложил ей помочь. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

— 31-летний мужчина предложил ей устроиться кладовщицей на продуктовую базу в Барабинске, поехав туда на поезде. Женщина согласилась, но в вагоне заподозрила неладное и захотела уйти. Она вышла на станции «Клубничная», чтобы уехать обратно в Новосибирск, но мужчина отправился за ней, отобрал у нее сумку с деньгами и убежал. В лесу недалеко от станции он вытащил из сумки 650 рублей и пошел в сторону Новосибирска по автотрассе, — сообщили в ведомстве.

Женщина пошла пешком до ближайшего частного дома. Там она все рассказала хозяйке, которая напоила ее чаем и вызвала полицию. Преступника задержали по горячим следам, похищенные вещи и деньги вернули владелице.

Выяснилось, что сибиряк уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание за это — лишение свободы на 4 года.

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