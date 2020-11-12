В Новосибирске «заминировали» СИЗО: сотрудников эвакуировали

Сотрудников административного здания эвакуировали на улицу. Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 12 ноября, в административное здание СИЗО № 1 на улице Караева поступило сообщение о заложенной в нем мине. Всех эвакуировали.

— На электронную почту СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сейчас проводится проверка, на территории работает оперативная группа. Обстановка в следственном изоляторе стабильная, работа организована в штатном режиме. Личный состав эвакуирован, поскольку речь идет об административном здании следственного изолятора, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН РФ по НСО.

Напомним, вечером 11 ноября в исправительной колонии № 13 Новосибирской области в мусоросборнике нашли искалеченное тело 39-летнего заключенного. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», проводится расследование.

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