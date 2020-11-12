Последствия урагана в Новосибирске 12 ноября 2020 года: ветер валил светофоры и срывал ставни

В Новосибирске сильный ветер сорвал светофоры. Фото: «АСТ-54»

Новосибирцы в соцсети рассказывают про последствие урагана в Новосибирске 12 ноября 2020 года.

Сильный ветер повалил светофоры В Ленинском районе.

— На повороте с Тещиного языка на улицу Троллейную не выдержал натиска стихии светосигнализатор, повиснув на проводах, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Этот светофор покосило, но он продолжил работать. Фото: «АСТ-54»

Похожая ситуация произошла и на пересечении улиц Титова и Пермской. Однако в этом случае светофор продолжил свое функционирование.

В Октябрьском районе в доме на улице Военная ветер болтал ставни на балконе. Они угрожали упасть вниз на людей и машины. Прохожие вызвали спасателей МАСС.

Ночью сильный ветер оборвал провода. Один кабель упал прямо на машину Росгвардии, когда она ехала по дороге. Люди в салоне не пострадали.

Напомним, накануне вечером в МЧС по Новосибирской области предупредили о сильном ветре в ночь с 11 на 12 ноября. Порывы ветра достигали местами 25 метров в секунду.

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