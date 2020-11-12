Умерла Елена Исламова — бывшая управляющая делами мэрии в Бердске

Последние годы Елена Исламова работала в Городском доме культуры Бердска. Фото: https://okberdsk.ru/uchr/gorodskoy-dom-kultury/

В ночь на четверг, 12 ноября, в Новосибирской области на 57-м году жизни умерла Елена Исламова — бывшая управляющая делами бердской мэрии и директор городского центра культуры и досуга Бердска.

Как пояснили КП-Новосибирск в центре культуры и досуга, она долго боролась с тяжелым заболеванием.

— Елена Исламова окончила два вуза: Уфимский авиационный институт по специальности «Машины и технология литейного производства» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1999 году. В 1997 году она была назначена на должность управляющего делами администрации Бердска, работе в которой отдала 20 лет. С 2016 года по ноябрь 2020 работала в Городском центре культуры и досуга, — рассказали в группе центра в соцсетях.

Напомним, 11 ноября в Новосибирске в возрасте 80 лет скончался заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов.

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