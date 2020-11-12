Заведующего детским филиалом новосибирской туберкулезной больницы уволили после скандала с медсестрами-садистками

После скандала уволили заведующего детским отделением туберкулезной больницы. Фото: стоп-кадр

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что заведующего детским отделением туберкулезной больницы, где били детей, уволили. Такое решение принято после проверки министерства здравоохранения Новосибирской области и Уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

— Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности. Пересмотрено штатное расписание — будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность, она позволит принять на работу воспитателя. Также в местах общего пользования: коридорах, игровых, палатах, будет смонтирована система видеонаблюдения, — прокомментировали в минздраве.

Напомним, Напомним, скандал в туберкулезной больнице разгорелся после того, как было обнародовано видео, на котором медсестра хватает за волосы трехлетнюю девочку и швыряет на кровать. Его сняла сибирячка, которая лежала со своим ребенком в соседней палате. Она тайком установила камеру. Также в объектив попала еще одна медсестра, которая жестоко обращалась с ребенком. На этот раз под горячую руку попался 6-летний мальчик. Следователи возбудили еще одно уголовное дело. После скандала детский омбудсмен обратилась в правительство РФ с просьбой о помощи. Она предложила установить во всех палатах больниц, где дети лежат без родителей, установить камеры.

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