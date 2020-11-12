«Мы не знаем, что с ним»: в подъезде многоэтажки новосибирцы обнаружили подростка без сознания

Подросток лежал на полу возле лестницы. Фото: "Город Обь Онлайн"

В четверг, 12 ноября, в городе Обь в подъезде дома № 10/1 на улице Геодезическая местные жители нашли лежащего на полу подростка. По всей видимости, он спал.

— Чей ребенок? На вид подросток лет 15-16. Полицию мы вызвали, — написала местная жительница в группе «Город Обь Онлайн».

Женщина пояснила, что не знает, что случилось.

— Мне скинули эту фотографию жильцы подъезда. Я разместила пост, чтобы найти родителей. Мальчика не трогали, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, опубликовавшая пост.

В полиции КП-Новосибирск пояснили, что родители подростка быстро отреагировали и вернули ребенка в квартиру.

— Вызов поступал, но экипаж не успел выехать на место, потому что тут же перезвонил молодой человек, сообщив, что ребенка забрали домой родители. Проводится проверка, устанавливается личность. Если это подросток, будут устанавливаться обстоятельства и причины, почему ребенок находился в подъезде, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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