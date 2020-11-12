«Это плевок в неравнодушных людей»: сибирячка возмутилась, что новосибирцев, плававших на матрасе в уникальном озере на Алтае, не накажут

Новосибирцы снимали на озере рекламу матрасов. Фото: предоставлено Ириной Дмитриевой.

Новосибирцев, которые устроили заплыв на матрасе посреди Гейзерового озера на Алтае, не накажут. Гид Ирина Дмитриева, которая пожаловалась на сибиряков, получила ответ из министерства экологии, природных ресурсов и туризма Республики Алтай.

— Гейзеровое озеро не является особо охраняемой территорией регионального и местного значения. Поскольку надувной матрас — это не отход, данное событие не признается административным правонарушением, — говорится в ответе министерства.

Однако такая реакция возмутила женщину.

— На мой взгляд, это плевок в адрес тех, кто беспокоится о сохранности природы Алтая. Но неравнодушные туристы выдвинули предложение присвоить озеру статус памятника природы, — написала Ирина Дмитриева в соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Новосибирцы приехали на Алтай, чтобы снять на Гейзеровом озере рекламу матрасов. Их увидела местный экскурсовод. Она вызвала полицию и пожаловалась на молодых людей в прокуратуру. По ее мнению, туристы загрязняли озеро.

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