«В этих лужах можно утонуть»: сибиряк пожаловался на разбитую дорогу в центре города

Через глубокие лужи сибирякам сложно проехать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Житель Новосибирска пожаловался на разбитую дорогу на улице Каменской. Участок от улицы Писарева до Некрасова, где находятся гаражи, усеян глубокими провалами в асфальте, где собирается вода. По словам сибиряка, пешеходам негде ходить, а машины с трудом проезжают через лужи.

— Дорожное покрытие не соответствует никаким нормам, точнее оно просто отсутствует. Это Центральный район города, сотни, тысячи автовладельцев за день убивают здесь свои машины. Улица есть, а дороги нет. Нет освещения и тротуаров для пешеходов, а ведь рядом школа № 4 и детский садик, — написал сибиряк в группе «АСТ-54».

По словам мужчины, пешеходы тоже с трудом обходят выбоины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КП-Новосибирск написал запрос в мэрию города, чтобы уточнить, починят ли дорогу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru