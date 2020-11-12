«Родители не могли сами спуститься»: пожарные спасли из огня семью с ребенком

Пожарные спасли с верхних этажей дома 10 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В 4-этажном доме № 16 на улице Катодная в Новосибирске случился пожар. Произошло это вечером в среду, 11 ноября. Пожарные спасли из верхних квартир жильцов, которые не смогли эвакуироваться сами.

— В 21:14 в Заельцовском районе г. Новосибирска пожар произошел в квартире дома на улице Катодная. В одной из комнат огонь повредил домашние вещи, пол и стену. Пожарные с 4-ого этажа по лестничным маршам были эвакуировали 10 человек, из них один ребенок. В 21:22 пожар был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре никто не пострадал.

Напомним, 10 ноября вспыхнул подъезд в доме Первомайского района Новосибирска. Там загорелись автомобильные покрышки. Пожарные помогли эвакуироваться пожилой женщине.

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